В Харькове сожгли машину сотрудника военкомата

«Около 03.45 (совпадает с мск) в полицию поступило сообщение о поджоге автомобиля Volkswagen, который принадлежит сотруднику ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы — ред.). Пожар ликвидировали через 30 минут. Люди не пострадали, машина сгорела», — сообщает издание в Telegram-канале со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Уточняется, что правоохранители завели уголовное дело.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах в неизвестном направлении, нередко избивая и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника». Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой «вручения» повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.