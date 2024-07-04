Ракова рассказала о статистике сдачи ЕГЭ в резервный день

«Сегодня и завтра в Москве более 10 тыс. школьников приняли решение улучшить свой результат по ЕГЭ. Из них подавляющее большинство уже имеют на руках хорошие результаты. Среди пересдающих ребят есть и “высокобалльники” — ученики, набравшие более 91 балла, их 27 человек. Есть даже школьники с 98 и 99 баллами. Такой энтузиазм и целеустремленность не может не вызывать уважения и восхищения, и мы желаем этим ребятам большого успеха. Благодаря возможности пересдать экзамен ребята чувствуют себя более спокойно. Надеемся, что эта инициатива приживется и позволит ребятам более комфортно проходить этот непростой период», — заявила вице-мэр.