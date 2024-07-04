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США и Британия за неделю нанесли 19 ударов по Йемену

ДУБАЙ, 4 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Соединенных Штатов и Великобритании за минувшую неделю нанесли 19 ударов по территории Йемена. Об этом заявил лидер йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) Абдель Малек аль-Хуси, выступление которого транслировал телеканал Al Masirah.

Источник: AP 2023

Аль-Хуси не уточнил, к каким последствиям привели удары. Вместе с тем он посоветовал арабским и мусульманским странам «проявить осторожность» и не позволить Вашингтону использовать их территории для совершения нападений на Йемен.

После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября прошлого года хуситы совершают атаки на гражданские суда в Красном море и Аденском заливе. 14 марта Абдель Малек аль-Хуси сообщил, что его сторонники намерены атаковать связанные с Израилем суда, которые будут следовать через Индийский океан к мысу Доброй Надежды.

В ответ на действия «Ансар Аллах» американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. Впоследствии вооруженные силы Великобритании и США стали регулярно наносить удары по военным объектам мятежников в различных провинциях Йемена.