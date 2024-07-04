США и Британия за неделю нанесли 19 ударов по Йемену

После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября прошлого года хуситы совершают атаки на гражданские суда в Красном море и Аденском заливе. 14 марта Абдель Малек аль-Хуси сообщил, что его сторонники намерены атаковать связанные с Израилем суда, которые будут следовать через Индийский океан к мысу Доброй Надежды.