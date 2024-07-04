США и Британия за неделю нанесли 19 ударов по Йемену

Аль-Хуси не уточнил, к каким последствиям привели удары. Вместе с тем он посоветовал арабским и мусульманским странам «проявить осторожность» и не позволить Вашингтону использовать их территории для совершения нападений на Йемен.
После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября прошлого года хуситы совершают атаки на гражданские суда в Красном море и Аденском заливе. 14 марта Абдель Малек аль-Хуси сообщил, что его сторонники намерены атаковать связанные с Израилем суда, которые будут следовать через Индийский океан к мысу Доброй Надежды.
В ответ на действия «Ансар Аллах» американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. Впоследствии вооруженные силы Великобритании и США стали регулярно наносить удары по военным объектам мятежников в различных провинциях Йемена.