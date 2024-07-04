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В Сочи из-за схода снежной лавины погибла 29-летняя туристка

В горах в Сочи внезапно сошедшая снежная лавина убила 29-летнюю девушку. Как пишет «КП-Кубань», она вместе с мамой гуляли по закрытой эко-тропе, но попали под снежные валуны. Мать погибшей отделалась ушибами, а девушка получив серьезные травмы, скончалась в больнице.

Источник: Комсомольская правда

«Несчастный случай произошел на территории нацпарка на высоте 2200 метров над уровнем моря. Пострадавших к медикам доставили спасатели курорта Красная Поляна», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что в Сочинском национальном парке нет доступных туристических троп. Погибшая девушка работала в Красной поляне, откуда, вероятно, и пришли туристки.

Ранее сообщалось, что в Тисо-Самшитовой роще в Сочи погибла туристка, которая поднялась на смотровую площадку. Она делала фото, но оступилась и упала вниз.