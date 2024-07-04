В Сочи из-за схода снежной лавины погибла 29-летняя туристка

В горах в Сочи внезапно сошедшая снежная лавина убила 29-летнюю девушку. Как пишет «КП-Кубань», она вместе с мамой гуляли по закрытой эко-тропе, но попали под снежные валуны. Мать погибшей отделалась ушибами, а девушка получив серьезные травмы, скончалась в больнице.