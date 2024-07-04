В Сочи из-за схода снежной лавины погибла 29-летняя туристка

«Несчастный случай произошел на территории нацпарка на высоте 2200 метров над уровнем моря. Пострадавших к медикам доставили спасатели курорта Красная Поляна», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что в Сочинском национальном парке нет доступных туристических троп. Погибшая девушка работала в Красной поляне, откуда, вероятно, и пришли туристки.
Ранее сообщалось, что в Тисо-Самшитовой роще в Сочи погибла туристка, которая поднялась на смотровую площадку. Она делала фото, но оступилась и упала вниз.