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Военный суд арестовал командира бригады ВДВ Городилова

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. 235-й гарнизонный военный суд отправил в СИЗО по 19 августа командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковника Артема Городилова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Источник: AP 2023

«Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении Городилова меры пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 17 суток, по 19 августа включительно», — сказала представитель суда.

Как ожидается, защита обжалует решение суда, так как в ходе заседания просила избрать для своего доверителя меру пресечения в виде домашнего ареста.

Городилову вменяется мошенничество на сумму не менее 1 млн рублей. Ему грозит до 10 лет колонии. Заседание прошло в закрытом от СМИ и публике режиме по просьбе следствия.

Офицер был задержан 3 июля, после чего его допросили и провели иные следственные действия.