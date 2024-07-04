Военный суд арестовал командира бригады ВДВ Городилова

«Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении Городилова меры пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 17 суток, по 19 августа включительно», — сказала представитель суда.
Как ожидается, защита обжалует решение суда, так как в ходе заседания просила избрать для своего доверителя меру пресечения в виде домашнего ареста.
Городилову вменяется мошенничество на сумму не менее 1 млн рублей. Ему грозит до 10 лет колонии. Заседание прошло в закрытом от СМИ и публике режиме по просьбе следствия.
Офицер был задержан 3 июля, после чего его допросили и провели иные следственные действия.