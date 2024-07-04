Спасатели локализовали ландшафтный пожар в Ростовской области

В Ростовской области спасатели продолжают тушить крупный ландшафтный пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
По информации ведомства, в 18:00 пожарным удалось локализовать огонь. Сейчас на месте ЧП продолжают работать экстренные службы. В тушении задействованы 18 спасателей и шесть спецмашин. Угрозы распространения огня нет.
Напомним, что пожар начался около 14:47. Сухая трава загорелась между поселком Российским и хутором Большой Лог. Площадь возгорания составляет порядка 500 квадратных метров.