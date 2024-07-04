В Дагестане арестовали троих задержанных за подготовку теракта

«Для достижения указанных целей, как следует из материалов, Магомедов М. А., Магомедов Х. М., Магомедов 3. Г. не позднее 23 июня приобрели огнестрельное и иное оружие и в дальнейшем хранили по местам своего жительства в селе Сергокала Сергокалинского района и в Махачкале. Также обвиняемые, по версии следствия, изготовили самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия, которое планировали использовать при совершении террористического акта», — добавили в пресс-службе.