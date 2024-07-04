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В Дагестане арестовали троих задержанных за подготовку теракта

МАХАЧКАЛА, 4 июля. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы на два месяца арестовал троих задержанных за подготовку теракта. Об этом ТАСС сообщили в Верховном суде Дагестана.

Источник: РИА "Новости"

«Советским районным судом Махачкалы рассмотрены ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Магомеда Магомедова, Халида Магомедова, Заура Магомедова, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. “а” ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ. Рассмотрев материалы, суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 2 сентября», — говорится в сообщении.

Согласно поступившим материалам, трое мужчин 1980, 1990 и 1995 годов рождения объединились в организованную группу для совершения в Дагестане взрыва, поджога и иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и в целом для дестабилизации деятельности органов власти Дагестана и РФ.

«Для достижения указанных целей, как следует из материалов, Магомедов М. А., Магомедов Х. М., Магомедов 3. Г. не позднее 23 июня приобрели огнестрельное и иное оружие и в дальнейшем хранили по местам своего жительства в селе Сергокала Сергокалинского района и в Махачкале. Также обвиняемые, по версии следствия, изготовили самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия, которое планировали использовать при совершении террористического акта», — добавили в пресс-службе.