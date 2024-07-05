Омич умудрился потерять краденый велосипед

Спустя какое-то время по улице проходил 48-летний ранее судимый омич в красной футболке. Мужчина каким-то образом сумел через приоткрытую дверь увидеть в тёмном подъезде и велосипед, и то, что он не пристёгнут; на виде, снятом камерной наблюдения, видно, как он проходит мимо, бросает мимолётный взгляд на подъезд, и в ту же секунду кидается за добычей.