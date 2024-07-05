Омич умудрился потерять краденый велосипед

Курьёзная, но поучительная история с велосипедом произошла на днях на улице Пушкина. Одна из местных жительниц, как обычно, припарковала своего двухколёсного друга в подъезде и пошла домой. Никаких замков и тросов 38-летняя женщина не использовала: просто оставила транспортное средство под лестницей.
Спустя какое-то время по улице проходил 48-летний ранее судимый омич в красной футболке. Мужчина каким-то образом сумел через приоткрытую дверь увидеть в тёмном подъезде и велосипед, и то, что он не пристёгнут; на виде, снятом камерной наблюдения, видно, как он проходит мимо, бросает мимолётный взгляд на подъезд, и в ту же секунду кидается за добычей.
Похищенный велосипед омич оседлал — и быстро скрылся с места происшествия. Поначалу он планировал продать украденное, однако вскоре обнаружил на раме дефект и решил попросту бросить велосипед в кустах. По крайней мере, так преступник сообщил полицейским, вычислившие его по видео.
В кустах, к сожалению, пропавшего велосипеда не нашлось. Поиски двухколёсного коня, которого сама владелица оценила в пять тысяч рублей, продолжаются.