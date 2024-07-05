В Прикамье остановлены поиски 77-летнего мужчины с ожогами руки и бедра

Напомним, 4 июля в Перми объявили срочный сбор на поиск ещё одного пропавшего пенсионера. 2 июля 74-летний мужчина вышел из своего дома в деревне Коммуне в Заболотском сельском поселении Пермского округа. Он направился в лес с плетёной корзинкой. С тех пор никто его не видел.