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В Прикамье остановлены поиски 77-летнего мужчины с ожогами руки и бедра

Он пропал 6 дней назад.

Источник: Аргументы и факты

Поиски пропавшего 77-летнего мужчины с ожогами руки и бедра остановлены в Пермском крае, рассказали в поисковом отряде «Регион59».

«Найден. Погиб. Выражаем соболезнования родным и близким. Просьба снять репосты», — говорится в сообщении волонтёров.

Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что 29 июня пожилой мужчина вышел из своего дома Краснокамске и бесследно пропал. Пенсионер нуждался в медицинской помощи.

Напомним, 4 июля в Перми объявили срочный сбор на поиск ещё одного пропавшего пенсионера. 2 июля 74-летний мужчина вышел из своего дома в деревне Коммуне в Заболотском сельском поселении Пермского округа. Он направился в лес с плетёной корзинкой. С тех пор никто его не видел.

несчастный случай