Полиция разыскала двух подростков, пропавших накануне в Жигулевске

«Для розыска несовершеннолетних был задействован личный состав территориального органа внутренних дел. Ориентировка направлена во все отделы самарской полиции и соседних регионов, в подразделения Росгвардии, волонтерским организациям, размещена в сети Интернет и средствах массовой информации», — отмечается в сообщении.