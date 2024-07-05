Пострадавшие на страшном пожаре в Перми дети находятся в коме в реанимации

Речь идёт о 14-летнем подростке и его 8-летней сестре. Утром 4 июля в их квартире по неизвестным причинам вспыхнул огонь. Мальчику удалось через окно передать девочку нижним соседям, но безопасно спуститься сам он не смог. Его спасли приехавшие позже пожарные. На тот момент у него было обожжено 20% тела. В МЧС по Пермскому краю обещали представить школьника к награде. Причины происшествия выясняют эксперты.