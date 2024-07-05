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Пострадавшие на страшном пожаре в Перми дети находятся в коме в реанимации

Огонь охватил квартиру на 14-этаже.

Источник: РИА "Новости"

Дети, пострадавшие на страшном пожаре на 14-м этаже в доме на улице Моторостроителей в Перми, находятся в медикаментозной коме в реанимации, сообщает 59.RU, ссылаясь на слова их старшего брата.

Речь идёт о 14-летнем подростке и его 8-летней сестре. Утром 4 июля в их квартире по неизвестным причинам вспыхнул огонь. Мальчику удалось через окно передать девочку нижним соседям, но безопасно спуститься сам он не смог. Его спасли приехавшие позже пожарные. На тот момент у него было обожжено 20% тела. В МЧС по Пермскому краю обещали представить школьника к награде. Причины происшествия выясняют эксперты.

По данным регионального минздрава, сейчас брат и сестра в тяжёлом состоянии находятся в реанимации ожогового отделения Городской клинической больницы имени Гринберга. Их подключили к аппаратам ИВЛ.

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