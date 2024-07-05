У замешанного в коррупции экс-сотрудника центрального аппарата СКР отбирают элитную недвижимость

Хорошевский райсуд Москвы принял к производству иск первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина. Ответчиками по нему выступают уроженец Генераловского хутора Волгоградской области Александр Киреев и его родители.
Их активами в Генпрокуратуре заинтересовались, надзирая за расследованием уголовного дела в отношении бывшего заместителя руководителя восьмого отдела (служебных проверок) управления кадров СКР. В его рамках Кирееву инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 (организация преступного сообщества с использованием служебного положения), ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 (три эпизода покушения на особо крупные взятки), ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. По данным следствия, он был одним из основных фигурантов так называемого дела решальщиков. Обвиняемые за покушение на убийство, которого не было, организовали аресты владельцев крупной компании Merlion, а затем вымогали у них миллиардные суммы за освобождение и прекращение уголовного преследования.
Вначале он был инспектором в управлении собственной безопасности комитета, затем отвечал за противодействие угрозам, поступающим сотрудникам в главном организационно-инспекторском управлении СКР, занимался документацией в контрольном управлении Александра Бастрыкина, рассматривал жалобы на действия и бездействие своих коллег, а закончил руководителем подразделения, осуществлявшего внутренние проверки.
Его супруга занималась воспитанием двоих детей и дохода не имела. При таком раскладе все заработанные офицером средства должны были тратиться только на содержание семьи, но с 2016 года, как установил надзор, полковник начал активно скупать недвижимость, которую регистрировал на своих родителей.
А 11 июля 2017 года совершил сразу две сделки, приобретя квартиры за 26,2 млн и 19,2 млн руб. в элитном ЖК «Династия» на Хорошевском шоссе. Кроме того, в 2022 году он стал обладателем апартаментов в ЖК «Хорошевский» на 3-й Хорошевской улице, отдав за них 32,6 млн руб. В те же годы ревизор СКР, установили проверяющие, приобрел четыре машино-места, потратив на них в общей сложности 8,2 млн руб. В 2021 году часть объектов полковник Киреев продал.
Правда, их совокупный доход за 20 лет составил всего 25 млн руб., и это без учета их повседневных расходов. Траты же на недвижимость, по оценкам прокуроров, превысили 98 млн руб. Кроме того, родители фигуранта израсходовали более 7 млн руб. на автомобили.
Интересно, что помимо спорных объектов Киреевы-старшие в 2004 году приобрели в Солнечногорске участок площадью 1,1 тыс. кв. м с жилым домом площадью 141 кв. м. Их кадастровая стоимость составляет 12,8 млн руб. В 2010 году стали обладателями квартиры площадью 74,2 кв. м и стоимостью 13 млн руб. в Москве на улице Берзарина. В 2012 году они купили участок площадью 3 тыс. кв. м за 400 тыс. руб. в Сергиевом Посаде, на котором построили дом площадью 228,5 кв. м за 7 млн руб.
Таким образом, по данным Генпрокуратуры, полковник Киреев посвятил себя «не честной службе в Следственном комитете Российской Федерации, а коррупционному обогащению себя, своих родственников и лиц, состоящих с ним в близких отношениях». Недвижимость, которая осталась у семьи Киреевых, надзор требует конфисковать, а также взыскать с них 26 млн руб. как эквивалент стоимость проданных объектов.