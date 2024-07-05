У замешанного в коррупции экс-сотрудника центрального аппарата СКР отбирают элитную недвижимость

Их активами в Генпрокуратуре заинтересовались, надзирая за расследованием уголовного дела в отношении бывшего заместителя руководителя восьмого отдела (служебных проверок) управления кадров СКР. В его рамках Кирееву инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 (организация преступного сообщества с использованием служебного положения), ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 (три эпизода покушения на особо крупные взятки), ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. По данным следствия, он был одним из основных фигурантов так называемого дела решальщиков. Обвиняемые за покушение на убийство, которого не было, организовали аресты владельцев крупной компании Merlion, а затем вымогали у них миллиардные суммы за освобождение и прекращение уголовного преследования.