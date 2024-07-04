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В ЕС на фоне слухов о визите Орбана в Россию обратились к Венгрии

Венгрия не уполномочена представлять Евросоюз в переговорах с Россией. Об этом заявил уходящий с поста главы Евросовета Шарль Мишель на фоне слухов, что премьер-министр Венгрии собирается посетить Москву.

Орбан может посетить Москву.

Венгрия не уполномочена представлять Евросоюз в переговорах с Россией. Об этом заявил уходящий с поста главы Евросовета Шарль Мишель на фоне слухов, что премьер-министр Венгрии собирается посетить Москву.

«Ротационное венгерское председательство в Совете ЕС не имеет мандата на контакты с Россией от лица Евросоюза», — написал Мишель в социальной сети X. Он также подчеркнул, что «никакие переговоры об Украине не могут проходить без Украины».

Это заявление Мишель сделал на фоне обсуждения возможных мирных инициатив и визита Орбана в Россию. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее отказался опровергнуть или подтвердить эти слухи.