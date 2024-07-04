В ЕС на фоне слухов о визите Орбана в Россию обратились к Венгрии

Орбан может посетить Москву.
Венгрия не уполномочена представлять Евросоюз в переговорах с Россией. Об этом заявил уходящий с поста главы Евросовета Шарль Мишель на фоне слухов, что премьер-министр Венгрии собирается посетить Москву.
«Ротационное венгерское председательство в Совете ЕС не имеет мандата на контакты с Россией от лица Евросоюза», — написал Мишель в социальной сети X. Он также подчеркнул, что «никакие переговоры об Украине не могут проходить без Украины».
Это заявление Мишель сделал на фоне обсуждения возможных мирных инициатив и визита Орбана в Россию. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее отказался опровергнуть или подтвердить эти слухи.