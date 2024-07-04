ВСУ атаковали порядка 20 населенных пунктов Курской области

«В поселке Теткино днем украинский дрон повредил кровлю неработающего детского сада. В поселке Политотдельский коптер пробил крышу жилого дома. В селе Кульбаки Глушковского района в результате сбросов взрывных устройств нарушено электроснабжение. Ремонтные работы начнутся, когда позволит обстановка. Обязательно окажем всем собственникам необходимую помощь», — написал Смирнов.
Как сообщил губернатор, БПЛА повредили два грузовых автомобиля недалеко от села Свердликово и два дома в селе Николаево-Дарьино. Рядом с городом Суджа дрон-камикадзе атаковал территорию сельхозпредприятия. Кроме того, в результате сброса взрывного устройства на жилой дом в селе Теткино пострадала женщина, в поселке Коренево Кореневского района повреждено семь легковых автомобилей.
Всего стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено девять украинских дронов.