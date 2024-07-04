ВСУ атаковали порядка 20 населенных пунктов Курской области

Как сообщил губернатор, БПЛА повредили два грузовых автомобиля недалеко от села Свердликово и два дома в селе Николаево-Дарьино. Рядом с городом Суджа дрон-камикадзе атаковал территорию сельхозпредприятия. Кроме того, в результате сброса взрывного устройства на жилой дом в селе Теткино пострадала женщина, в поселке Коренево Кореневского района повреждено семь легковых автомобилей.