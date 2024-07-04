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Мэр Труханов: в Одессе был частично разрушен порт

В Одессе была повреждена портовая инфраструктура. Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов.

Порт был частично поврежден.

В Одессе была повреждена портовая инфраструктура. Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов.

«Повреждены здания и другие конструкции портовой инфраструктуры», — написал Труханов в своем telegram-канале, не уточнив детали произошедшего. По его словам в результате повреждения возник пожар, который удалось потушить.

Информация о повреждениях появилась после сообщений местного издания «Страна» о взрывах, которые были зафиксированы в Одессе. Также они прозвучали и в порту соседнего города Черноморска.