Гражданин США, родившийся в Прикамье, осужден за крупную партию наркотиков

Суд признал его виновным в участии в организованной преступной группе, занимавшейся распространением наркотиков.
Судом установлено, что Роберт Вудлэнд, действуя с соучастниками, в январе 2024 года в подмосковных Мытищах забрал в лесопарковой зоне крупную партию мефедрона массой не менее 46,91 грамма. В ведомстве отметили, что обвиняемый перевез наркотик в квартиру, где расфасовал его в 49 свертков для дальнейшего сбыта.
В 2020 году Роберт Вудлэнд рассказал, что он родился в России и находился на попечении детского дома в Пермском крае. В 1993 году его усыновила семья из США. В 2020 году он переехал в город Долгопрудный Московской области, где работал учителем английского.