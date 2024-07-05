Российский летчик предотвратил столкновение с истребителем Typhoon в Сирии

Ранее, 3 июля, в ЦПВС сообщали, что авиация коалиции США 15 раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии. Кроме того, в течение суток спецслужбы зафиксировали восемь нарушений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, которые связаны с несогласованными с РФ полетами беспилотников. Всего в июне 2024 года зафиксировано 196 случаев таких нарушений.