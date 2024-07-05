Российский летчик предотвратил столкновение с истребителем Typhoon в Сирии

«3 июля с 09:44 до 09:51 над районом Эт-Танф провинции Хомс произошло опасное сближение истребителя Typhoon коалиции с самолетом Ан-30 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии», — сказал он в ходе брифинга.
Попов подчеркнул, что российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно принял необходимые меры для предотвращения столкновения.
Кроме того, за сутки было зафиксировано 12 нарушений воздушного пространства Сирии двумя парами истребителей F-15, двумя парами истребителей Typhoon и двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции США.
Также в идлибской зоне деэскалации террористические группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) и «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ) пять раз обстреляли позиции правительственных войск Сирии. В районе Серакаб также было совершено нападение, в результате которого пострадали сирийские военнослужащие.
«В провинции Идлиб в районе Серакаб при отражении нападения диверсионно-разведывательной группы боевиков численностью до 30 человек получили ранения два сирийских военнослужащих», — заявил Попов.
Ранее, 3 июля, в ЦПВС сообщали, что авиация коалиции США 15 раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии. Кроме того, в течение суток спецслужбы зафиксировали восемь нарушений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, которые связаны с несогласованными с РФ полетами беспилотников. Всего в июне 2024 года зафиксировано 196 случаев таких нарушений.