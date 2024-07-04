«Коммерсант»: у взяточника из центрального аппарата СКР отберут элитные дома

В 2016 году офицер Киреев купил квартиру площадью 107,8 квадратных метров на Большой Набережной Москвы стоимостью 17,6 млн рублей. А 11 июля 2017 года приобрел две квартиры за 26,2 млн и 19,2 млн рублей в элитном ЖК «Династия» на Хорошевском шоссе. Кроме того, в 2022 году он стал обладателем апартаментов в ЖК «Хорошевский», отдав за них 32,6 млн рублей. По данным Генпрокуратуры, Киреев посвятил себя «не честной службе в Следственном комитете РФ, а коррупционному обогащению себя и своих родственников».