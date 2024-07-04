Le Monde: 5,5 тысяч осужденных попросились в ряды ВСУ

По информации газеты, ушедшие на фронт осужденные имеют равные права с украинскими солдатами. Единственное отличие — им запрещено уходить в отпуск. Однако издание подчеркивает, что военное руководство и сами бойцы выражают обеспокоенность в новоприбывших бойцах, так как у заключенных может возникнуть желание сбежать с поля боя.