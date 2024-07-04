Эрдоган заявил Лукашенко об условии прекращения конфликта на Украине

Эрдоган считает, что конфликт можно остановить.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в возможности урегулирования конфликта на Украине, главным условием для этого должна стать «прочная мирная основа». Об этом он сообщил в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Президент Эрдоган заявил, что необходимо предпринять шаги, чтобы остановить продолжающийся конфликт между Украиной и Россией. И что он верит, что [его] можно остановить, если будет создана прочная мирная основа», — сообщила канцелярия турецкого лидера.
В рамках встречи обсуждались вопросы двусторонних отношений, последствия украинского конфликта, а также широкий спектр региональных и международных тем. Эрдоган подчеркнул роль Турции в стремлении к мирному разрешению ситуации и подтвердил готовность продолжать активные переговоры с обеими сторонами конфликта.