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Эрдоган заявил Лукашенко об условии прекращения конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в возможности урегулирования конфликта на Украине, главным условием для этого должна стать «прочная мирная основа». Об этом он сообщил в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Эрдоган считает, что конфликт можно остановить.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в возможности урегулирования конфликта на Украине, главным условием для этого должна стать «прочная мирная основа». Об этом он сообщил в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Президент Эрдоган заявил, что необходимо предпринять шаги, чтобы остановить продолжающийся конфликт между Украиной и Россией. И что он верит, что [его] можно остановить, если будет создана прочная мирная основа», — сообщила канцелярия турецкого лидера.

В рамках встречи обсуждались вопросы двусторонних отношений, последствия украинского конфликта, а также широкий спектр региональных и международных тем. Эрдоган подчеркнул роль Турции в стремлении к мирному разрешению ситуации и подтвердил готовность продолжать активные переговоры с обеими сторонами конфликта.