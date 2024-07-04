Эрдоган заявил Лукашенко об условии прекращения конфликта на Украине

«Президент Эрдоган заявил, что необходимо предпринять шаги, чтобы остановить продолжающийся конфликт между Украиной и Россией. И что он верит, что [его] можно остановить, если будет создана прочная мирная основа», — сообщила канцелярия турецкого лидера.