Партия премьера Риши Сунака проигрывает выборы в Британии

Выборы, прошедшие в четверг, 4 июля, могут кардинально изменить политический ландшафт Великобритании. Лейбористская партия, которая была в оппозиции с 2010 года, по результатам опросов впервые за последние 14 лет может получить большинство в Палате общин, тогда как Консервативная партия, судя по текущим данным, отстает по числу голосов.