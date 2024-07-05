Партия премьера Риши Сунака проигрывает выборы в Британии

Лейбористы одерживают победу над консерваторами Сунака.
Лейбористская партия побеждает на парламентских выборах в Великобритании, занимая 410 мест в Палате общин из 650 возможных. Консервативная партия премьер-министра Риши Сунака уступает, получив лишь 131 мандат, свидетельствуют данные опроса на выходе с избирательных участков.
Согласно опросу, проведённому Ipsos UK, либеральные демократы займут третье место с 61 мандатом. А партия Reform UK Найджела Фаража получит 13 мест.
Выборы, прошедшие в четверг, 4 июля, могут кардинально изменить политический ландшафт Великобритании. Лейбористская партия, которая была в оппозиции с 2010 года, по результатам опросов впервые за последние 14 лет может получить большинство в Палате общин, тогда как Консервативная партия, судя по текущим данным, отстает по числу голосов.