В Новосибирской области бурый медведь напал на мужчину и 12-летнего ребенка

«Мы сначала не сразу поняли, что это медведь. Он сидел спиной к нам и показалось, что это просто куча с листьями. Подошли ближе и животное развернулось. Сын закричал, и медведь побежал на нас. Схватил меня за руку и сильно повредил её. Я напугался за жизнь сына, схватил ружье и начал отбиваться, но он не уходил. Где-то в глуши леса мы услышали выстрел, внимание медведя переключилось, и мы быстро побежали. Спрятались в овраге, чтобы переждать. Сын сильно плакал, я просил его быть тише, иначе медведь мог бы вернуться за нами. Позже животное подошло к оврагу, но нас не заметило. Мы переждали полчаса и начали выбираться из леса», — рассказал Сиб.фм новосибирец Михаил Богомолов.