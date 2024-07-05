Гражданские объекты в Краснодарском крае повреждены в результате атаки ВСУ

«Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать с помощью БПЛА гражданские объекты на территории края. В Приморско-Ахтарске наши ПВО сбили несколько беспилотников. При падении их фрагментов, по предварительной информации ЕДДС Приморско-Ахтарского района, есть повреждения гражданских объектов на территории города», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.