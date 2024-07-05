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В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Взрывы звучат в подконтрольном ВСУ Херсоне и Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН в своем Telegram-канале.

Источник: Reuters

«Херсон и Киевская область — взрывы», — говорится в публикации.

Воздушная тревога в контролируемой Киевом части Херсонской области и в Киевской области звучит с 23.30 (совпадает с мск).

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.