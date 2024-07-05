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На Кубани обломки украинских БПЛА повредили гражданские объекты

В Приморско-Ахтарске на Кубани были сбиты несколько украинских беспилотников. В результате атаки повреждены гражданские объекты, однако жертв среди населения нет, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Пострадавших в результате атаки БПЛА нет.

В Приморско-Ахтарске на Кубани были сбиты несколько украинских беспилотников. В результате атаки повреждены гражданские объекты, однако жертв среди населения нет, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать с помощью БПЛА гражданские объекты на территории края. В Приморско-Ахтарске наши ПВО сбили несколько беспилотников», — говорится в сообщении Кондратьева в его telegram-канале.

По информации ЕДДС Приморско-Ахтарского района, при падении обломков беспилотников произошли повреждения гражданских объектов. Власти уточняют, что среди жителей города пострадавших нет.