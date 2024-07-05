В центре города неуправляемая легковушка вылетела на тротуар

Утром пятницы в центре Владивостока едва не случилась трагедия. Водитель легкового авто не справился с управлением ТС и вылетел на тротуар, сообщает ИА PrimaMedia. Видеоролик последствий аварии уже разлетелся по социальным сетям.
Все случилось в районе остановки общественного транспорта «Изумруд» на Океанском проспекте. Водитель легкового авто вылетел на тротуар, едва не сбив людей.
«Пять человек успели отскочить в момент его вылета», — делятся очевидцы.
По предварительной информации, никто не пострадал. Кузовные повреждения получил автомобиль. Теперь разбираться в произошедшем предстоит компетентным органам.
Напомним, в конце апреля в центре города также на тротуар вылетел минивэн. Автомобиль влетел в столб, который от удара буквально вырвало из брусчатки. Само ТС получило серьезные кузовные и механические повреждения.