Зарубежные банки не захотели возвращать россиянам их облигации

Западные банки продолжают санкционную политику против граждан РФ (фото из архива).
Швейцарский банк Julius Baer и банк LLB из Лихтенштейна отказали своим российским клиентам в продаже и перемещении их еврооблигаций. Об этом говорится в сообщениях, направленных банками в ответ на запросы клиентов.
«Швейцарский банк Julius Baer и банк LLB из Лихтенштейна отказали своим клиентам в продаже и перемещении их еврооблигаций, поскольку не могут быть уверены, что ценные бумаги не были замещены в России. Российским клиентам этих банков в ответ на запросы были разосланы соответствующие сообщения», — пишут «Ведомости».
Подлинность заявлений банков подтвердил собеседник издания в крупном отечественном брокере. Отмечается, что о существовании такой проблемы знает управляющий партнер швейцарского юрбюро LEOLEX Роман Кудинов.
Ранее ЕС разрешил разморозить зависшие из-за санкций переводы из РФ. Соответствующие изменения внесены в регламент Совета ЕС № 269/2014, на основе которого происходила блокировка средств.