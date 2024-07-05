Зарубежные банки не захотели возвращать россиянам их облигации

«Швейцарский банк Julius Baer и банк LLB из Лихтенштейна отказали своим клиентам в продаже и перемещении их еврооблигаций, поскольку не могут быть уверены, что ценные бумаги не были замещены в России. Российским клиентам этих банков в ответ на запросы были разосланы соответствующие сообщения», — пишут «Ведомости».