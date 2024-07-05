Ричмонд
+25°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мотоциклист пострадал в ДТП в Хабаровском крае

Полиция расследует обстоятельства аварии.

Источник: Комсомольская правда

4 июля в Советской Гавани произошло ДТП, мотоциклист получил травмы. Полиция проводит расследование. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Авария случилась в 20 часов в районе дома 2а улицы 15 Погибших Партизан. Водитель автомобиля «Нива», 1965 года рождения, нарушил правила дорожного движения, не уступив дорогу при повороте налево.

«Автомобиль столкнулся с мотоциклом Regulmoto. Мотоциклист был в шлеме, но без полной защитной экипировки», — рассказали в Госавтоинспекции Советско-Гаванского района.

Мотоциклист получил травмы и был доставлен в Советско-Гаванскую районную больницу. Все детали происшествия выясняются.