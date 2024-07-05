Мотоциклист пострадал в ДТП в Хабаровском крае

4 июля в Советской Гавани произошло ДТП, мотоциклист получил травмы. Полиция проводит расследование. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Авария случилась в 20 часов в районе дома 2а улицы 15 Погибших Партизан. Водитель автомобиля «Нива», 1965 года рождения, нарушил правила дорожного движения, не уступив дорогу при повороте налево.
«Автомобиль столкнулся с мотоциклом Regulmoto. Мотоциклист был в шлеме, но без полной защитной экипировки», — рассказали в Госавтоинспекции Советско-Гаванского района.
Мотоциклист получил травмы и был доставлен в Советско-Гаванскую районную больницу. Все детали происшествия выясняются.