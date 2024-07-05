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13-летний подросток погиб в ДТП в Хабаровском крае

В момент аварии ребёнок выпал из окна автомобиля.

Источник: Прокуратура Хабаровского края

В Комсомольском районе прокуратура контролирует ход проверки, проводимой в связи с дорожно-транспортным происшествием, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.

Днем 4 июля в районе 4 км автодороги «Подъезд к с. Вознесенское» Комсомольского района водитель автомобиля «Тойота Надиа» не справился с управлением, допустил съезд с дороги и опрокидывание транспортного средства.

В результате погиб 13-летний мальчик, который в момент аварии выпал из окна автомобиля.

Предварительно установлено, что в машине также находился отец ребенка в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Прокуратура Комсомольского района проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и контролирует ход проверки, проводимой правоохранительными органами.