13-летний подросток погиб в ДТП в Хабаровском крае

В Комсомольском районе прокуратура контролирует ход проверки, проводимой в связи с дорожно-транспортным происшествием, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.
Днем 4 июля в районе 4 км автодороги «Подъезд к с. Вознесенское» Комсомольского района водитель автомобиля «Тойота Надиа» не справился с управлением, допустил съезд с дороги и опрокидывание транспортного средства.
В результате погиб 13-летний мальчик, который в момент аварии выпал из окна автомобиля.
Предварительно установлено, что в машине также находился отец ребенка в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
Прокуратура Комсомольского района проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и контролирует ход проверки, проводимой правоохранительными органами.