В Приморье ищут мужчину, который может быть дезориентирован

В Находке вышел из квартиры и пропал мужчина, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ПСО «ПримПоиск».
71-летний Виктор Титович Гусев 4 июля ушёл из дома по адресу улица Рыбацкая, 4, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Рост мужчины 175 сантиметров, телосложение среднее, волосы седые, глаза голубые. Был одет в темно-синюю рубашку, безрукавку-сеточку, темные штаны и серую кепку. Волонтеры сообщают, что мужчина может быть дезориентирован.
Поиски пропавшего продолжались всю ночь, но безрезультатно. На утро 5 июля новостей о нем до сих пор нет.
«Виктор Титович сам не вернётся домой. Всю ночь его искали наши ребята. Его дома ждет супруга, дети и внуки. Они очень переживают и делают всё возможное, чтобы он нашёлся», — поделились волонтеры ПСО.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении мужчины, традиционно просят обращаться по указанным телефонам:
8 914 721 22 32 — волонтеры.
Напомним, накануне в Партизанском ГО потреялись грибники — 37-летняя женщина и ее 11-летняя дочь.