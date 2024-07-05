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В Приморье ищут мужчину, который может быть дезориентирован

Волонтеры опубликовали ориентировку на пропавшего.

Источник: Соцсети

В Находке вышел из квартиры и пропал мужчина, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ПСО «ПримПоиск».

71-летний Виктор Титович Гусев 4 июля ушёл из дома по адресу улица Рыбацкая, 4, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Рост мужчины 175 сантиметров, телосложение среднее, волосы седые, глаза голубые. Был одет в темно-синюю рубашку, безрукавку-сеточку, темные штаны и серую кепку. Волонтеры сообщают, что мужчина может быть дезориентирован.

Поиски пропавшего продолжались всю ночь, но безрезультатно. На утро 5 июля новостей о нем до сих пор нет.

«Виктор Титович сам не вернётся домой. Всю ночь его искали наши ребята. Его дома ждет супруга, дети и внуки. Они очень переживают и делают всё возможное, чтобы он нашёлся», — поделились волонтеры ПСО.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении мужчины, традиционно просят обращаться по указанным телефонам:

8 (4236) 69−67−44, 69−67−45, 66−12−02, 102 или 112;

8 914 721 22 32 — волонтеры.

Напомним, накануне в Партизанском ГО потреялись грибники — 37-летняя женщина и ее 11-летняя дочь.