«Ужасающие три дня»: на Западе забили тревогу из-за ударов России по ВСУ

В четверг Минобороны России третий день подряд отчиталось о поражении украинских военных аэродромов. В ведомстве заявили о ракетном ударе по аэродрому Долгинцево, где удалось уничтожить истребитель МиГ-29, средства авиационного поражения и автомобили инженерной службы. Ранее 2 июля сообщалось о групповом ракетном ударе по стоянке самолетов на аэродроме Миргород — там уничтожены пять действующих истребителей Су-27 и повреждены два находившихся на ремонте, 3 июля — об ударе «Искандером» по аэродрому Полтава, где уничтожены вертолет Ми-24 и автомобили инженерной авиационной службы.