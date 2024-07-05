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«Ужасающие три дня»: на Западе забили тревогу из-за ударов России по ВСУ

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Россия наносит ВСУ крайне тяжелые потери на аэродромах и может в скором времени полностью уничтожить украинскую авиацию, заявил военный обозреватель Дэвид Экс в статье для газеты Telegraph.

Источник: © РИА Новости

«Россия <…> ужасающие три дня сеяла панику среди маленьких, побитых воздушных сил Украины, поднимая в воздух дроны для разведки фронтовых аэродромов и уничтожая баллистическими ракетами самолеты, которые так тяжело заменить», — говорится в статье.

По мнению Экса, российская армия ярко продемонстрировала, что ждет западные истребители F-16 и Mirage 2000, когда те доберутся до Украины. Американские и французские машины будут уничтожены на своих базах сразу по прибытии, считает он.

Как отметил журналист, Киеву остро не хватает сил ПВО для одновременной защиты объектов в городах, подразделений на линии фронта и аэродромов.

«Нужды украинской ПВО достигли огромных масштабов — и продолжают расти по мере того, как Россия оттачивает тактику разведки и бомбардировки, расширяя список уязвимых баз украинской армии. <…> Вскоре российские удары могут стереть в пыль все, что осталось от воздушных сил Украины», — заключил он.

В четверг Минобороны России третий день подряд отчиталось о поражении украинских военных аэродромов. В ведомстве заявили о ракетном ударе по аэродрому Долгинцево, где удалось уничтожить истребитель МиГ-29, средства авиационного поражения и автомобили инженерной службы. Ранее 2 июля сообщалось о групповом ракетном ударе по стоянке самолетов на аэродроме Миргород — там уничтожены пять действующих истребителей Су-27 и повреждены два находившихся на ремонте, 3 июля — об ударе «Искандером» по аэродрому Полтава, где уничтожены вертолет Ми-24 и автомобили инженерной авиационной службы.