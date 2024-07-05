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Координатора стенда на выставке «Россия» оштрафовали за дискредитацию армии

Останкинский районный суд вынес приговор координатору стенда «Краснодарский край» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ Антону Иванову за дискредитацию вооруженных сил России. Об этом сообщает сайт судов общей юрисдикции Москвы.

Мужчина должен будет выплатить штраф за нарушение.

Останкинский районный суд вынес приговор координатору стенда «Краснодарский край» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ Антону Иванову за дискредитацию вооруженных сил России. Об этом сообщает сайт судов общей юрисдикции Москвы.

«Признать Антона Иванова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) об административных правонарушениях, и подвергнуть его наказанию в виде административного штрафа», — говорится в сообщении. Сумма штрафа может быть от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее жителя Курганской области отправили на пять лет в колонию. Такое наказание было выбрано за то, что он в соцсетях размещал посты, дискредитирующие армию РФ. Кроме того, в Сургуте мужчина был оштрафован на 30 000 рублей. Он оставлял комментарии в соцсети «Вконтакте», которые дискредитировали вооруженные силы России.