Координатора стенда на выставке «Россия» оштрафовали за дискредитацию армии

Ранее жителя Курганской области отправили на пять лет в колонию. Такое наказание было выбрано за то, что он в соцсетях размещал посты, дискредитирующие армию РФ. Кроме того, в Сургуте мужчина был оштрафован на 30 000 рублей. Он оставлял комментарии в соцсети «Вконтакте», которые дискредитировали вооруженные силы России.