После атаки ВСУ на Кубань пострадали 6 человек

После атаки был поврежден трехэтажный многоквартирный дом. Жильцов эвакуировали и подготовили для них пункт временного размещения. Кроме того, повреждена была энергоподстанции — ее работа сейчас нарушена, но работы по восстановлению начаты, сообщил губернатор.