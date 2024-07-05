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После атаки ВСУ на Кубань пострадали 6 человек

После удара украинских беспилотников в Приморско-Ахтарске на Кубани пострадали 6 человек, среди них два ребенка. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

ВСУ атаковали Кубань.

После удара украинских беспилотников в Приморско-Ахтарске на Кубани пострадали 6 человек, среди них два ребенка. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«В Приморско-Ахтарске есть пострадавшие. Госпитализированы 6 человек, среди них двое детей», — написал губернатор Кондратьев у себя в telegram-канале.

Он также сообщил, что всем раненым оказывают медицинскую помощь. Кондратьев поручил главе района Максиму Бондаренко постоянно контролировать ситуацию и помогать семьям потерпевших.

После атаки был поврежден трехэтажный многоквартирный дом. Жильцов эвакуировали и подготовили для них пункт временного размещения. Кроме того, повреждена была энергоподстанции — ее работа сейчас нарушена, но работы по восстановлению начаты, сообщил губернатор.

Ранее сообщалось, что обломки украинских БПЛА повредили гражданские объекты на Кубани. Было сбито несколько украинских беспилотников.