Губернатор Ростовской области сообщил об отражении ПВО атаки ВСУ

Ранее в этот день губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что несколько гражданских объектов получили повреждения при падении обломков беспилотников ВСУ. Позднее стало известно, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пострадали шесть человек, в том числе двое детей.