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Губернатор Ростовской области сообщил об отражении ПВО атаки ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) работают по воздушным целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Ростова-на-Дону. Об этом 5 июля сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Источник: РИА "Новости"

«В районе Ростова подразделения ПВО работают по нескольким воздушным целям противника. Информация уточняется», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что несколько гражданских объектов получили повреждения при падении обломков беспилотников ВСУ. Позднее стало известно, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.