Байден заговорился и назвал себя первой чернокожей женщиной на службе

Джо Байден, вероятно, говорил о вице-президенте Камале Харрис.
Президент США Джо Байден во время радиоинтервью назвал себя чернокожей женщиной на госслужбе. Политик запутался в своих словах во время интервью изданию WURD, вероятно, намереваясь сказать о своем вице-президенте Камале Харрис.
«Я горжусь тем, что, как я уже сказал, я первый вице-президент, первая чернокожая женщина… Служившая с чернокожим президентом. Горжусь участием первой чернокожей женщины в Верховном суде. Мы так много можем сделать, потому что, послушайте… Мы — Соединенные Штаты Америки», — приводит слова Байдена издание Daily Mail.
Ошибки и оговорки Джо Байдена неоднократно попадали в медийное поле. Например, в 2022 году он забыл о предмете речи, говоря про Америку, а в 2023 году перепутал Россию и Украину, отвечая на вопрос о членстве в НАТО. Однако самый громкий его провал произошел в начале июля на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом.