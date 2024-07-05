Байден заговорился и назвал себя первой чернокожей женщиной на службе

Ошибки и оговорки Джо Байдена неоднократно попадали в медийное поле. Например, в 2022 году он забыл о предмете речи, говоря про Америку, а в 2023 году перепутал Россию и Украину, отвечая на вопрос о членстве в НАТО. Однако самый громкий его провал произошел в начале июля на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом.