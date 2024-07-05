Губернатор Ростовской области сообщил об уничтожении 10 БПЛА в регионе

«В небе над Ростовской областью силами ПВО сбито 10 БПЛА. По данным оперативных дежурных служб, в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.
Голубев уточнил, что к местам возгораний выехали пожарные расчеты. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее в этот день губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что несколько гражданских объектов получили повреждения при падении обломков беспилотников ВСУ. Позднее стало известно, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.