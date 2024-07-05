В Красноярском крае бизнесмен попал под следствие за контрафактные сигареты

В Красноярском крае пресекли продажу опасной табачной продукцией. Об этом рассказали в краевом МВД.
В Зеленогорске 47-летний предприниматель торговал сигаретами неизвестного происхождения без маркировки. Он закупал продукцию в Красноярске, привозил на автомобиле и продавал по заниженной стоимости за наличку в своих магазинах.
Полицейские изъяли более 8 тысяч пачек на сумму более 1,2 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.
Ранее сообщалось о том, что в Назарово ищут поджигателей велосипедов и детской коляски.