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В Красноярском крае бизнесмен попал под следствие за контрафактные сигареты

В Зеленогорске 47-летний предприниматель торговал сигаретами неизвестного происхождения без маркировки.

Источник: ГУ МВД

В Красноярском крае пресекли продажу опасной табачной продукцией. Об этом рассказали в краевом МВД.

В Зеленогорске 47-летний предприниматель торговал сигаретами неизвестного происхождения без маркировки. Он закупал продукцию в Красноярске, привозил на автомобиле и продавал по заниженной стоимости за наличку в своих магазинах.

Полицейские изъяли более 8 тысяч пачек на сумму более 1,2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.

Ранее сообщалось о том, что в Назарово ищут поджигателей велосипедов и детской коляски.