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Военные РФ в Херсонской области готовятся ко встрече с истребителями F-16

Расчеты эшелонированной противовоздушной обороны РФ группировки войск «Днепр» готовятся отражать атаки истребителей F-16 в Херсонской области. Об этом сообщил командир расчета комплекса ПВО «Оса» с позывным «Гром».

ПВО РФ способна бороться с истребителями F-16.

Расчеты эшелонированной противовоздушной обороны РФ группировки войск «Днепр» готовятся отражать атаки истребителей F-16 в Херсонской области. Об этом сообщил командир расчета комплекса ПВО «Оса» с позывным «Гром».

«Да, естественно, мы все готовимся. <…> Если пилот F-16 проявит беспечность — зайдет в нашу зону поражения, то почему бы нет? Ракета его найдет», — заявил «Гром» в беседе с РИА Новости.

Офицер уточнил, что истребители F-16 не являются основной целью для комплекса «Оса». Однако российская ПВО имеет в своем арсенале и более специализированные системы, такие как «Тор», «Бук» и С-300, способные эффективно работать против таких целей.

Ранее Нидерланды выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16. Часть из них, по словам бывшего министра обороны страны Кайсы Оллонгрен, вскоре отправится на Украину.