Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проводка заискрилась в доме на Басаргина во Владивостоке

Жильцы отметили, что в их доме проводка устроила огненное представление.

Источник: Соцсети

Проводка в доме на Басаргина, 4, во Владивостоке заискрилась, дым распугал жильцов. В МЦУ прокомментировали ситуацию, передает «Комсомольская правда — Владивосток».

Люди предположили, что их проводка отжила свое, скоро пропадет свет. Однако такой фейверк возник не по этой причине. В МЦУ отметили, что специалисты «Оборонэнерго» подключали жилое здание к резервной линии питания. В ближайшее время они проведут все необходимые работы на сетях, поэтому беспокоиться не о чем.

Добавим, что не так давно пожарные ликвидировали возгорание в ВВГУ. Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров.

Ранее «КП» писала о пожаре в частном доме: едва не погибла мама с детьми.

пожары