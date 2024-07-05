Проводка заискрилась в доме на Басаргина во Владивостоке

Люди предположили, что их проводка отжила свое, скоро пропадет свет. Однако такой фейверк возник не по этой причине. В МЦУ отметили, что специалисты «Оборонэнерго» подключали жилое здание к резервной линии питания. В ближайшее время они проведут все необходимые работы на сетях, поэтому беспокоиться не о чем.