Российские танки уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ

«Успешному выполнению задач способствует всестороннее своевременное обеспечение снарядами, ГСМ, а также экипировкой. Как говорят экипажи танков, все необходимы детали, запасные части, снаряды в наличии. Все что нужно, доставляют оперативно и в срок. В жаркую погоду в подразделениях организована дополнительная доставка бутилированной воды и развернуты полевые душевые», — отметили в МО.