Российские танки уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ

«Экипажи танков Т-80БВМ 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” при выполнении огневых задач в зоне проведения специальной военной операции уничтожили выявленные замаскированные опорные пункты и живую силу ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что танкисты работают на линии фронта и оказывают поддержку мотострелковым подразделениям ВС РФ, уничтожая артиллерию, боевую бронированную технику, наблюдательные пункты и склады боеприпасов ВСУ.
«Успешному выполнению задач способствует всестороннее своевременное обеспечение снарядами, ГСМ, а также экипировкой. Как говорят экипажи танков, все необходимы детали, запасные части, снаряды в наличии. Все что нужно, доставляют оперативно и в срок. В жаркую погоду в подразделениях организована дополнительная доставка бутилированной воды и развернуты полевые душевые», — отметили в МО.