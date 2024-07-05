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Российские танки уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ

ЛУГАНСК, 5 июл — РИА Новости. Экипажи танков Т-80БВМ 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил замаскированный опорный пункт и живую силу ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Экипажи танков Т-80БВМ 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” при выполнении огневых задач в зоне проведения специальной военной операции уничтожили выявленные замаскированные опорные пункты и живую силу ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что танкисты работают на линии фронта и оказывают поддержку мотострелковым подразделениям ВС РФ, уничтожая артиллерию, боевую бронированную технику, наблюдательные пункты и склады боеприпасов ВСУ.

«Успешному выполнению задач способствует всестороннее своевременное обеспечение снарядами, ГСМ, а также экипировкой. Как говорят экипажи танков, все необходимы детали, запасные части, снаряды в наличии. Все что нужно, доставляют оперативно и в срок. В жаркую погоду в подразделениях организована дополнительная доставка бутилированной воды и развернуты полевые душевые», — отметили в МО.