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Ка-52М нанес ракетный удар по замаскированным позициям ВСУ

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российский вертолёт Ка-52М нанёс ракетный удар по замаскированным позициям противника в зоне ответственности группировки ВС РФ «Север», сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск “Север”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что удар был нанесён удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по заданным координатам. После их применения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.

«Сегодня с командиром утром на КП получили задачу непосредственно перед вылетом по уничтожению опорного пункта противника. Произвели взлет с площадки, выход в район работы, отработали, применили отстрел тепловых ловушек. По докладам авианаводчика, цель поражена на все 100%. Вернулись домой, живы здоровы», — приводит Минобороны РФ слова командира разведывательно-ударного вертолёта Ка-52М Олега.

Кроме того, российское ведомство показало видеоролик, где показано, как вертолёт готовится к вылету на аэродроме, где в него загружают ракеты. Также демонстрируется взлёт и полёт на минимальной высоте. В момент нанесения удара выход ракет показан с различных ракурсов. Также можно видеть, как вертолёт возвращается на аэродром.