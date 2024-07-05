Ка-52М нанес ракетный удар по замаскированным позициям ВСУ

Кроме того, российское ведомство показало видеоролик, где показано, как вертолёт готовится к вылету на аэродроме, где в него загружают ракеты. Также демонстрируется взлёт и полёт на минимальной высоте. В момент нанесения удара выход ракет показан с различных ракурсов. Также можно видеть, как вертолёт возвращается на аэродром.