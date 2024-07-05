Замглавы ВКС РФ: ВСУ намеренно бьют ATACMS по гражданскому населению

«ATACMS оснащаются кассетными боевыми частями. Они применяются не только по войскам, но и по гражданским объектам с целью запугивания населения нашей страны», — сообщил Андрей Семенов, его слова передает ТАСС. Он добавил, что такие ракеты во время полета могут развить скорость до 3 000 км/ч. Они летят по сложной баллистической траектории с противоракетным маневром на конечном участке.