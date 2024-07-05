Замглавы ВКС РФ: ВСУ намеренно бьют ATACMS по гражданскому населению

ВСУ пытаются запугать население России, ударяя ракетами ATACMS.
ВСУ специально применяют американские ракеты ATACMS для ударов по гражданским объектам РФ, чтобы запугать население. Об этом заявил командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главнокомандующего ВКС России, генерал-лейтенант Андрей Семенов.
«ATACMS оснащаются кассетными боевыми частями. Они применяются не только по войскам, но и по гражданским объектам с целью запугивания населения нашей страны», — сообщил Андрей Семенов, его слова передает ТАСС. Он добавил, что такие ракеты во время полета могут развить скорость до 3 000 км/ч. Они летят по сложной баллистической траектории с противоракетным маневром на конечном участке.
ВСУ не раз пытались атаковать Крым ракетами ATACMS. 23 июня средства ПВО РФ сбили четыре ракеты, а пятая, отклонившись от курса, разорвалась около пляжа в Севастополе. Пострадали 153 человека, погибли четверо, среди них двое детей.
При этом в США считают, что ВСУ вправе применять американское оружие для ударов по Крыму, пишет RT. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что работу ПВО усилят для защиты полуострова от обстрелов со стороны ВСУ.