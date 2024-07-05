Российские минометчики уничтожили еще одну Bradley в зоне СВО

Артиллеристы поразили американскую боевую машину пехоты M2 Bradley.
На авдеевском направлении расчет самоходного миномета «Нона-СВК» группировки войск «Центр» успешно поразил американскую боевую машину пехоты M2 Bradley. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
«На авдеевском направлении военнослужащие расчета самоходного миномета 2С23 “Нона-СВК” горного мотострелкового соединения группировки войск “Центр” уничтожили американскую боевую машину пехоты М2 Bradley», — говорится в сообщении.
Артиллеристы также поразили эвакуационную группу, прибывшую на помощь экипажу уничтоженной машины. Самоходный миномет «Нона-СВК» является колесной версией 120-мм артиллерийско-минометной установки на базе БТР-80 и предназначен для поражения различных целей противника, включая танки и живую силу.