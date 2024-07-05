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Российские минометчики уничтожили еще одну Bradley в зоне СВО

На авдеевском направлении расчет самоходного миномета «Нона-СВК» группировки войск «Центр» успешно поразил американскую боевую машину пехоты M2 Bradley. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Артиллеристы поразили американскую боевую машину пехоты M2 Bradley.

На авдеевском направлении расчет самоходного миномета «Нона-СВК» группировки войск «Центр» успешно поразил американскую боевую машину пехоты M2 Bradley. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«На авдеевском направлении военнослужащие расчета самоходного миномета 2С23 “Нона-СВК” горного мотострелкового соединения группировки войск “Центр” уничтожили американскую боевую машину пехоты М2 Bradley», — говорится в сообщении.

Артиллеристы также поразили эвакуационную группу, прибывшую на помощь экипажу уничтоженной машины. Самоходный миномет «Нона-СВК» является колесной версией 120-мм артиллерийско-минометной установки на базе БТР-80 и предназначен для поражения различных целей противника, включая танки и живую силу.