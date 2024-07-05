Российские минометчики уничтожили еще одну Bradley в зоне СВО

Артиллеристы также поразили эвакуационную группу, прибывшую на помощь экипажу уничтоженной машины. Самоходный миномет «Нона-СВК» является колесной версией 120-мм артиллерийско-минометной установки на базе БТР-80 и предназначен для поражения различных целей противника, включая танки и живую силу.