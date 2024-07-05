Российская ПВО за время спецоперации уничтожила более 42 тысяч воздушных целей

За время спецоперации на Украине силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили свыше 42 тысяч воздушных целей, среди которых более 550 самолетов, 180 вертолетов, 27 тысяч беспилотников противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командующего войсками ПВО-ПРО — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) Андрея Семенова.