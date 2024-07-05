В ВКС назвали самые сложные цели для российской ПВО

«Наиболее сложным классом целей являются средства огневого поражения иностранного производства: оперативно-тактические и крылатые ракеты воздушного и наземного базирования, а также реактивные снаряды различного класса», — сообщил Андрей Семенов, его слова приводит ТАСС. Он отметил, что работа российской ПВО за время спецоперации крайне усложнилась, она стала беспрецедентной из-за постоянных поставок иностранного вооружения на Украину.