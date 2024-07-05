Болсонару предъявили обвинения по делу об алмазах из Саудовской Аравии

Болсонару также является фигурантом расследования о беспорядках в Бразилии в январе 2023 года. Сторонники бывшего лидера требовали пересмотра результатов президентских выборов 2022 года, согласно которым Лула да Силва набрал 50,8% голосов, а их кандидат — 49,2%. Протестующие начали штурмовать правительственные здания, в том числе Верховный суд, Национальный конгресс и рабочую резиденцию главы государства — дворец Планалту. В результате за 8 и 9 января были задержаны более 1,5 тыс. демонстрантов.