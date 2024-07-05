Аферу с закупками угля на 5 миллионов рублей раскрыли в Иркутской области

Полицейские из Иркутской области выявили схему хищения бюджетных средств главой ресурсоснабжающей организации. По версии правоохранительных органов, гендиректор коммунального предприятия предоставлял фиктивные сведения о расходах для получения субсидий из бюджета региона.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, руководитель предприятия из Усть-Удинского района в период с сентября 2018 года по ноябрь 2019 года предоставлял в региональную службу по тарифам и областное минЖКХ фиктивные сведения о завышенных расходах на приобретение угля. Фактически же топливо поставлялось на объекты в меньшем объёме. Для поддержания функционирования систем жизнеобеспечения из аварийно-технического запаса поступал бесплатный уголь.
В результате противоправной деятельности бюджету региона причинили ущерб в размере более 5 миллионов рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве.