Аферу с закупками угля на 5 миллионов рублей раскрыли в Иркутской области

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, руководитель предприятия из Усть-Удинского района в период с сентября 2018 года по ноябрь 2019 года предоставлял в региональную службу по тарифам и областное минЖКХ фиктивные сведения о завышенных расходах на приобретение угля. Фактически же топливо поставлялось на объекты в меньшем объёме. Для поддержания функционирования систем жизнеобеспечения из аварийно-технического запаса поступал бесплатный уголь.