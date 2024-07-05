РИАН: чернокожие наемники стреляли по окнам мирных жителей в Дзержинске

Ранее стало известно, что среди ликвидированных в зоне спецоперации иностранных наемников первое место по количеству занимают колумбийцы. На втором месте — наемники из Грузии. По данным Минобороны РФ, на стороне ВСУ воюют наемники из США, Великобритании, Грузии и других стран. В целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников, ликвидированы из них 5 962.