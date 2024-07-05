Глава Минобороны Британии потерял место в парламенте

Подсчет голосов еще не закончен. Окончательные результаты будут опубликованы в семь утра по местному времени (9:00 по московскому). При этом уже можно говорить о победе лидера оппозиционной Лейбористской партии Кира Стармера. Он без труда, как пишет телеканал, гарантировал место в Палате общин. Политик получил 18,9 тысяч голосов, обогнав независимого кандидата Эндрю Фейнштейна.