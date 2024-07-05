Глава Минобороны Британии потерял место в парламенте

Грант Шаппс потерял место в парламенте Британии.
В Великобритании по итогам выборов в парламент глава Минобороны Грант Шаппс потерял место, он выдвигался от консерваторов. Это стало известно после публикации данных избиркома.
«Шаппс, выдвигавшийся от партии консерваторов, набрал 16 тысяч голосов в своем избирательном округе. Его основной соперник от партии лейбористов Эндрю Льюин, одержал победу, набрав почти 20 тысяч голосов», — передает данные избиркома телеканал Sky News.
Подсчет голосов еще не закончен. Окончательные результаты будут опубликованы в семь утра по местному времени (9:00 по московскому). При этом уже можно говорить о победе лидера оппозиционной Лейбористской партии Кира Стармера. Он без труда, как пишет телеканал, гарантировал место в Палате общин. Политик получил 18,9 тысяч голосов, обогнав независимого кандидата Эндрю Фейнштейна.
Согласно опросам, больше всего мест в парламенте займет Лейбористская партия. Консервативная партия премьер-министра Риши Сунака, которая управляет страной уже 14 лет, терпит поражение.
Предыдущие парламентские выборы в Великобритании прошли в 2019 году, передает RT. В 2024 году голосование должно было состоятся еще в январе, однако оно постоянно переносилось.