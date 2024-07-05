В Башкирии спасатели не дали утонуть рыбаку вместе с его лодкой.

В Башкирии 4 июля во время профилактического рейда на Ибрагимовском пруду Баймакского района спасатели госкомитета РБ по ЧС предотвратили трагедию. По предварительной информации пресс-службы госкомитета, 66-летний рыбак находился в резиновой надувной лодке, когда вдруг она повредилась и начала сдуваться. Мужчина оказался в затруднительном положении посреди водоема.
Спасатели незамедлительно направились к судну, идущему на дно, и эвакуировали мужчину на берег. Он не пострадал и не нуждался в медпомощи.
В этот же день на реке Худолаз спасатели оказали помощь 24-летнему мужчине, который во время купания порезал левую ступню. Пострадавшему обработали рану и перебинтовали ногу.