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В Башкирии спасатели не дали утонуть рыбаку вместе с его лодкой

В Башкирии спасатели не дали утонуть рыбаку вместе с его лодкой.

Источник: Госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии 4 июля во время профилактического рейда на Ибрагимовском пруду Баймакского района спасатели госкомитета РБ по ЧС предотвратили трагедию. По предварительной информации пресс-службы госкомитета, 66-летний рыбак находился в резиновой надувной лодке, когда вдруг она повредилась и начала сдуваться. Мужчина оказался в затруднительном положении посреди водоема.

Спасатели незамедлительно направились к судну, идущему на дно, и эвакуировали мужчину на берег. Он не пострадал и не нуждался в медпомощи.

В этот же день на реке Худолаз спасатели оказали помощь 24-летнему мужчине, который во время купания порезал левую ступню. Пострадавшему обработали рану и перебинтовали ногу.